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Парламентская газета

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Петербургским участникам СВО гарантируют трудоустройство

Петербургским участникам СВО гарантируют трудоустройство

Петербуржцы, нуждающиеся в социальной защите, получат в Петербурге работу в крупных организациях. Среди них будут как предпенсионеры и дети-сироты, так и участники специальной военной операции, вернувшиеся после службы по контракту или мобилизации.

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