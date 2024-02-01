Петербургским участникам СВО гарантируют трудоустройство

Петербуржцы, нуждающиеся в социальной защите, получат в Петербурге работу в крупных организациях. Среди них будут как предпенсионеры и дети-сироты, так и участники специальной военной операции, вернувшиеся после службы по контракту или мобилизации.
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