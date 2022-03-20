Торопченко забил 1-й гол в НХЛ в 11-м матче: 3 броска, 3 хита за 10:19 против «Коламбуса»

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (4:5). Это первый гол и первое набранное очко 22-летнего россиянина в чемпионатах НХЛ, где он дебютировал в этом сезоне.
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