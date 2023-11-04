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WAFA: Десятки человек погибли при ударе Израиля по приюту беженцев в секторе Газа

WAFA: Десятки человек погибли при ударе Израиля по приюту беженцев в секторе Газа

Фото: AP Photo / Mohammad Al Masri  Сегодня 03:15 Здание школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) к северу от Газы подверглось ракетному удару израильских ВВС.

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