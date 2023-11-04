WAFA: Десятки человек погибли при ударе Израиля по приюту беженцев в секторе Газа

Фото: AP Photo / Mohammad Al Masri Сегодня 03:15 Здание школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) к северу от Газы подверглось ракетному удару израильских ВВС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии