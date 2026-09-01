OpenAI Stops Providing AI Models To Cursor Amid Feud With Elon Musk Authored by Dylan Morgan via The Epoch Times, OpenAI said Friday that it plans to stop providing AI models to Cursor, the coding startup now owned by Elon Musk's SpaceX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым