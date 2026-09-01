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Zero Hedge

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OpenAI Stops Providing AI Models To Cursor Amid Feud With Elon Musk

OpenAI Stops Providing AI Models To Cursor Amid Feud With Elon Musk

OpenAI Stops Providing AI Models To Cursor Amid Feud With Elon Musk Authored by Dylan Morgan via The Epoch Times, OpenAI said Friday that it plans to stop providing AI models to Cursor, the coding startup now owned by Elon Musk's SpaceX.

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