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SSP SOFT

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Как вернуться из отпуска без стресса от вороха задач

Как вернуться из отпуска без стресса от вороха задач

Первый рабочий день после отпуска — особая разновидность стресса. Несколько сотен непрочитанных сообщений, задачи, которые «ждали только тебя», череда онлайн-встреч с самого утра.

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