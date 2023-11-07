Онколог рассказал, какое количество родинок повышает риск развития рака кожи

РИАМО - 7 ноя. У людей с более чем 50 родинками повышается риск развития меланомы — агрессивного вида рака кожи, сообщил РИАМО онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части «Евроонко» Максим Астраханцев.
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