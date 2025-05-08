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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-игрок «Бенфики» Симойнш о Ямале: «Он больше похож на Месси, чем на Роналду, с точки зрения таланта. Бог дал ему дар. Ламину не нужно будет работать так много, как Криштиану»

Экс-игрок «Бенфики» Симойнш о Ямале: «Он больше похож на Месси, чем на Роналду, с точки зрения таланта. Бог дал ему дар. Ламину не нужно будет работать так много, как Криштиану»

– На ваш взгляд, он более талантлив, чем Криштиану Роналду и Месси в начале их карьеры? – Я могу ответить на этот вопрос так: «Здесь есть что обсудить», то есть есть о чем поговорить.

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