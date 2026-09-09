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Царьград

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Трей Паркер и Мэтт Стоун изменили название "Южного парка"

Трей Паркер и Мэтт Стоун изменили название "Южного парка"

Создатели "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун изменят название мультсериала на "Южная Америка" после победы на "Эмми".

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