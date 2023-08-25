Спички - не игрушка

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Пригожин погиб, но крыша поехала у него раньше

Пригожин погиб, но крыша поехала у него раньше

Лень искать свои посты, но я был уверен, что Пригожин будет устранен. Путиным, американцами, французами, украинцами, да мало ли кем еще.

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Гурбангулы
Фу какая мерзость!
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