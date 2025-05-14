Анна Пересильд назвала своего любимого актера

Актриса назвала Юру Борисова гениальным актером Фото: открытые источники В интервью Надежде Стрелец актриса Анна Пересильд призналась в восхищении своим коллегой Юрием Борисовым, назвав его своим любимым актером.
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