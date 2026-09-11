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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диас про 1:2 от «Крыльев»: «Родина» проиграла, потому что у нас плохой тренер»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался после поражения от « Крыльев Советов » (1:2) в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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