Число разработок московской «Карты инновационных решений» превысило 6 тысяч

На столичной «Карте инновационных решений» представили более 6 тыс. готовых технологических продуктов, чтобы упростить подбор для крупного бизнеса и городских властей, ищущих проекты и услуги под определённые задачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии