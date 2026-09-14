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Мировое обозрение

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Запад проигрывает две войны разом

Запад проигрывает две войны разом

Западная военно-политическая машина столкнулась с неприятной реальностью: сразу два конфликта — украинский и ближневосточный — развиваются по сценарию, который в Вашингтоне и Брюсселе предпочитали не рассматривать.

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