В России отмечают 205-летие со дня рождения выдающегося историка Сергея Соловьёва

17 мая научное и культурное сообщество России отмечает 205-летие со дня рождения Сергея Михайловича Соловьёва (1820–1879) — выдающегося русского историка, профессора и ректора Московского университета, академика Императорской Академии наук.
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