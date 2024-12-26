Русский компас Бахтияр Мехтиев. Фото: ТГ-канал "Многонационал". Бородач едва не лишил жизни полицейского, а потом сам прикинулся пострадавшим.
Возмездие настигло: за Бахтияра, из-за которого осудили полицейского, взялись русские мужчины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Белов
Вообще то полицейские 24/7 должны быть готовы защитить себя и других граждан ! Что в присяге по этому поводу сказано ? Принимают ли они сейчас присягу вообще ? Раз не могут/не хотят нас защитить/оградить от понаехавших дикарей - не стоит ли ЛЕГАЛИЗОВАТЬ НОШЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ беззащитному населению ! ГОСДУМА - вы как ?!
Ответить
7 час.
САША ЛЕПАЕВ
эту продажную судью саму нужно судить и в колонию туда куда она осуждала невиновных. потому что это возможно уже не впервой. выгораживать бандитов.
Ответить
7 час.
Валерий Мязин
Рамонова она же и брат и сестра, фамилия подсказывает, как эту вшивоту во власть вводят, депортация для этих нелюдей.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии