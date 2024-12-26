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Возмездие настигло: за Бахтияра, из-за которого осудили полицейского, взялись русские мужчины

Возмездие настигло: за Бахтияра, из-за которого осудили полицейского, взялись русские мужчины

Русский компас Бахтияр Мехтиев. Фото: ТГ-канал "Многонационал". Бородач едва не лишил жизни полицейского, а потом сам прикинулся пострадавшим.

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Комментарии
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Юрий Белов
Вообще то полицейские 24/7 должны быть готовы защитить себя и других граждан ! Что в присяге по этому поводу сказано ? Принимают ли они сейчас присягу вообще ? Раз не могут/не хотят нас защитить/оградить от понаехавших дикарей - не стоит ли ЛЕГАЛИЗОВАТЬ НОШЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ беззащитному населению ! ГОСДУМА    - вы как ?!
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7 час.
САША ЛЕПАЕВ
эту продажную судью саму нужно судить и в колонию туда куда она осуждала невиновных. потому что это возможно уже не впервой. выгораживать бандитов.
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7 час.
Валерий Мязин
Рамонова она же и брат и сестра, фамилия подсказывает, как эту вшивоту во власть вводят, депортация для этих нелюдей.
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6 час.

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