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"Антижир, пряник и гель для посуды". Мэр Обнинска подарил средства для стирки и уборки пловчихе Алине Гайфутдиновой за три медали на ЧЕ

"Антижир, пряник и гель для посуды". Мэр Обнинска подарил средства для стирки и уборки пловчихе Алине Гайфутдиновой за три медали на ЧЕ

Пловчиха Алина Гайфутдинова, завоевавшая три бронзовые медали на недавнем чемпионате Европы в Париже, рассказала, что получила в подарок от мэра города Обнинска Стефана Перевалова средства для стирки и уборки.

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