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В Перми открыли уникальный избирательный участок — УИК будущего. Фото

В Перми в ДК имени Гагарина открыли многофункциональный избирательный участок: здесь можно не только голосовать, но также и получить услуги МФЦ, пройти диагностику и записаться на диспансеризацию.

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