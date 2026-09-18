В Перми открыли уникальный избирательный участок — УИК будущего. Фото

В Перми в ДК имени Гагарина открыли многофункциональный избирательный участок: здесь можно не только голосовать, но также и получить услуги МФЦ, пройти диагностику и записаться на диспансеризацию.
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