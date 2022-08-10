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Роман Ротенберг: «Все хотят обыграть СКА. Каждый проводит против нас лучшую игру в жизни, но мы к этому готовы»

Роман Ротенберг заявил, что все команды проводят против СКА лучшие матчи в жизни.  Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга подвел итоги Sochi Hockey Open после заключительного матча со сборной России U25 (5:1).

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