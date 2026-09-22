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Царьград

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Из-за задержек в Стамбуле россияне пропустили старт ЧМ по велоспорту

Из-за задержек в Стамбуле россияне пропустили старт ЧМ по велоспорту

Спортсмены сборной России по велоспорту не смогли вовремя прибыть на чемпионат мира 21 сентября 2026 года в Монреаль из-за задержек рейсов и проблем с получением велосипедов в аэропорту Стамбула.

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