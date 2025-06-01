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И тут подоспело укрупнение. Когда начала гибнуть традиционная деревня

И тут подоспело укрупнение. Когда начала гибнуть традиционная деревня

1950-е справедливо считают золотым временем для сельского хозяйства. 75 лет назад, 30 мая 1950 года, ЦК ВКП(б) принял постановление, которое задало контуры развития отечественного сельского хозяйства на десятилетия вперёд, – «Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле».

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