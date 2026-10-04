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«Услышали»: в Минобороны России ответили на угрозы Зеленского о новых ударах по российским НПЗ

«Услышали»: в Минобороны России ответили на угрозы Зеленского о новых ударах по российским НПЗ

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь грозит России новыми атаками по российским НПЗ. Теперь угрозы раздаются в ответ на ответные же российские удары по инфраструктуре Украины.

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