Врач предупредил об инфекции, которую можно подхватить при купании

При купании в стоячих или слабо проточных пресных водоемах существует риск заражения церкариозом, сообщил РИА Новости заведующий отделом оказания специализированной медицинской помощи Московского центра дерматовенерологии и косметологии Виталий Петров .
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