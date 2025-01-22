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«Взгляд» назвал три версии «зиги» Илона Маска

«Взгляд» назвал три версии «зиги» Илона Маска

Эпатажный жест Илона Маска во время выступления на инаугурации Трампа вызвал внимание всего мира.Брошенный им жест очень похож на «зигу» – жест приветствия нацистов.

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