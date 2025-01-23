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Царьград

6 831 подписчик

Легко и просто. Проверить номер ОСАГО можно в интернете

Легко и просто. Проверить номер ОСАГО можно в интернете

Водителям напомнили, какие системы для этого существуютНаличие полиса ОСАГО у водителя проверить теперь несложно.

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