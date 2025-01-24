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«Украина может стать Вьетнамом для Трампа…» Насколько это реально?

«Украина может стать Вьетнамом для Трампа…» Насколько это реально?

Еще до инаугурации избранного 47-го президента США в издании Politico вышел весьма интересный материал, достаточно серьезно отличавшийся по своей тональности от переполнявших тогда западные (и не только) СМИ бравурных прогнозов о том, что новый глава Белого дома сумеет добиться «окончания конфликта на Украине за 24 часа» (100 дней, максимум полгода, нужное подчеркнуть).

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