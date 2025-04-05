Учёные: нейтралитет компаний на острые темы не нравится людям

Учёные из Университета Южной Калифорнии выяснили, что стремление компаний сохранять нейтралитет по острым социальным вопросам — таким как изменение климата, права людей или политические конфликты — может привести к обратному эффекту.
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