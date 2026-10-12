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Ивановские новости

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«Энергия» из Иваново проиграла «Владимирским львицам» в чемпионате России

«Энергия» из Иваново проиграла «Владимирским львицам» в чемпионате России

«Энергия» из Иванова проиграла «Владимирским львицам» с разницей в 12 очков, реализовав всего 3 из 23 трёхочковых бросков.

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