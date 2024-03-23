В Севастополе проходит образовательная программа «Будь в ТОПе!»

22 марта в Ресурсном центре поддержки добровольчества состоялось открытие и первый день образовательной программы в рамках образовательного интенсива по подготовке кураторов губернаторских школьных трудовых отрядов «Будь в ТОПе!».
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