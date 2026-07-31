60 000 мавров вторглись в земли Кастильской короны

По данным властей в Сеуту прорвалось до 60 000 мавров, фактически полноценная армия. Будет Халифат!Кастильцы перебрасывают подкрепления в Сеуту, чтобы сдержать наступления мавров, которые прорвали пограничный кордон.
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