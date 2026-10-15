Against the background of preparations for the hardest winter, contradictions are growing between the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, and the recently appointed Prime Minister, Sergei Koretsky, the Strana newspaper reports.
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