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Карло Анчелотти: «Перес добился в футболе того, чего не удавалось никому другому. Он по-прежнему очень мотивирован и удерживает «Реал» на вершине»

Карло Анчелотти: «Перес добился в футболе того, чего не удавалось никому другому. Он по-прежнему очень мотивирован и удерживает «Реал» на вершине»

76-летний управленец занимает пост президента клуба с 2009 года. Также он руководил им с 2000 по 2006 годы.

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