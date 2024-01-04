Киркорова хватил удар после отмены всех эфиров и колоссальных убытков. Теперь певец планирует покинуть Россию

Natalija Osminina

А насчет "петухов")) Рекомендую Вам почитать интервью Пугачевой - Гаспаряну за 1999 год. В этом интервью Пугачева рассказывает, что её карьера певицы началась со знакомства с Якобом Далиным - евреем из Швеции. Этот гей и вырастил из Пугачевой "Королеву российских пидоров", как её называли. А по большому счету он просто завербовал её, чтобы Пугачева пропускала на российскую эстраду только геев, развращая все российское общество. Она дала Далину «мужскую» клятву», потому что сама считала себя не женщиной-не мужчиной, ненавидела обычных баб и мужиков. Собственно, поэтому позже и брала себе в мужья геев. Так, опидорасивая эстраду, решая, кому разрешать из пидоров заводить детей через сурогатных матерей, она зарабатывала себе на жизнь среди Золотого миллиарда. Да по таким костер плачет, это точно.