Интересная жизнь с Vera Star В последние дни на Филиппе Киркоров буквально нет лица. Певец сегодня старается особо не появляться на публике, поскольку клеймо позора которое на нем поставили россияне, смыть не получилось, ни заступничеством высокопоставленных лиц, ни своими извинениями.
Киркорова хватил удар после отмены всех эфиров и колоссальных убытков. Теперь певец планирует покинуть Россию
Комментарии
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Natalija Osminina
А насчет "петухов")) Рекомендую Вам почитать интервью Пугачевой - Гаспаряну за 1999 год. В этом интервью Пугачева рассказывает, что её карьера певицы началась со знакомства с Якобом Далиным - евреем из Швеции. Этот гей и вырастил из Пугачевой "Королеву российских пидоров", как её называли. А по большому счету он просто завербовал её, чтобы Пугачева пропускала на российскую эстраду только геев, развращая все российское общество. Она дала Далину «мужскую» клятву», потому что сама считала себя не женщиной-не мужчиной, ненавидела обычных баб и мужиков. Собственно, поэтому позже и брала себе в мужья геев. Так, опидорасивая эстраду, решая, кому разрешать из пидоров заводить детей через сурогатных матерей, она зарабатывала себе на жизнь среди Золотого миллиарда. Да по таким костер плачет, это точно.
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16 час.
Николай Арзамасцев
Прикольно, поменяли астю на коку ! Я их не знаю, но погоняла смешные. А про филю - так обнадёжили, а оказалось, что просто отпуск...
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16 час.
АК
Алеша Крупский
А кто короновал его? Давно пора очистить от этих охуевших ублюдков
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3 час.
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