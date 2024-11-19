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Царьград

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Кадыров: Под Брянском убит татуированный "рейнджер", встречавшийся с Байденом

Кадыров: Под Брянском убит татуированный "рейнджер", встречавшийся с Байденом

В Брянской области ликвидировали группу иностранцев-диверсантов. Кадыров утверждает, что погиб рейнджер, встречавшийся лично с Байденом.

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