Прогноз погоды на 7️⃣ августа. 🌤️ Переменная облачность. 🌂 Без существенных осадков. 🌬️ Ветер: 🌙 ночью северо-восточный 3-8 м/с, ☀️ днем юго-восточный 6-11 м/с.
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Прогноз погоды на 7️⃣ августа. 🌤️ Переменная облачность. 🌂 Без существенных осадков. 🌬️ Ветер: 🌙 ночью северо-восточный 3-8 м/с, ☀️ днем юго-восточный 6-11 м/с.
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