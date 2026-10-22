Газета.Ru 31 год назад китайские военные провели силовую операцию по разгону студентов, митинговавших на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Я им очень горжу...
- Жёсткий ответ Рос...
- Жёсткий ответ Рос...
Повезло китайцам, не было у них в то время не пейсатых мразей, сатанистов хабадовцев, не гайдаров, не рыжых чубайсят.
Просто в Китае не было Павла Мерседеса... А были честные четкие военные...
Социализм надо возвращать !!!
Поэтоу КНР сейчас одна их ведущих экономик мира, а Россия потеряла четверть территорий, в результате "перестройки" бездарного Горбачёва и предательства алкаша Ельцина....
Народ никогда ничего не решал. Всегда находились прагматики, умевшие обуздать толпу и править ею "от имени народа" - более или менее цинично. Если таких прагматиков не находилось, страна неизбежно скатывалась в хаос и все заканчивалось кровавой баней, в которой наверх выплывали только законченные мерзавцы.
После визита Горбачёва в Китай, сын Дэн Сяо Пина сказал, что Советским Союзом правит идиот. Он развалит свою страну. Он был прав! Вот почему. Горбачёв стал убеждать, что зря подавили студенческий протест, мол это не демократично. Демократ хренов. Повесить его было мало.