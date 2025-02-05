В Туле ищут свидетелей ДТП у онкоцентра, произошедшего

Напомним, 1 февраля у онкоцентра в Туле произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, произошло столкновение двух автомобилей - «Сузуки Витаса», под управлением мужчины 1975 года рождения и «Лексус», под управлением мужчины 1990 года рождения.
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