Огненный Бентли влетел в АЗС

9 января в Дагестане на автодороге «Махачкала – Каспийск – Аэропорт» в Карабудахкентском районе 29-летний водитель Бентли Континенталь, двигаясь на огромной скорости, не справился с управлением и наехал на островок кругового движения, затем врезался в опорный столб навеса АЗС и бетонные блоки ограждения, сообщает Госавтоинспекция региона.