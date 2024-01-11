Огненный Бентли влетел в АЗС

9 января в Дагестане на автодороге «Махачкала – Каспийск – Аэропорт» в Карабудахкентском районе 29-летний водитель Бентли Континенталь, двигаясь на огромной скорости, не справился с управлением и наехал на островок кругового движения, затем врезался в опорный столб навеса АЗС и бетонные блоки ограждения, сообщает Госавтоинспекция региона.
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