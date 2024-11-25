Искусственный интеллект – ключ к развитию интернет-сектора в Китае

Китайские технологические лидеры и промышленные инсайдеры выступают за искусственный интеллект (ИИ) как следующую преобразующую силу для интернет-сектора страны, ссылаясь на его потенциал переосмыслить отрасли и ускорить экономический рост в будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии