Шойгу заявил, что Европа хочет быть готовой к войне с РФ к 2030 году

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Европейские страны разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году.
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