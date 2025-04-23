Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу заявил, что Европа хочет быть готовой к войне с РФ к 2030 году

Шойгу заявил, что Европа хочет быть готовой к войне с РФ к 2030 году

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Европейские страны разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году.

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Eduard
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