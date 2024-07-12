Доверчивые севастопольцы продолжают отдавать деньги мошенникам

За минувшие сутки в полицию Севастополя обратились пять местных жительниц, которые пострадали от мошенников, похитивших деньги под предлогами инвестирования, защиты банковского счета и займа от имени знакомого.
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