Аргументы недели

97 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • aleks virt
    Ага, щас-с-с-с ... разбежалось наше Правительство "пригладить" турокЭкс-депутат Госду...
  • aleks virt
    И не заплатят ... Где это и когда видели, чтобы турки заплатилиЭкс-депутат Госду...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Россияне не знают и не могут понять какую внутреннюю политику проводят правящие круги, а внешняя вообще непонятна.......Экс-депутат Госду...

Экс-глава МИД Украины Огрызко заявил о вине «коллективного Запада» в развязывании войны в Донбассе

Экс-глава МИД Украины Огрызко заявил о вине «коллективного Запада» в развязывании войны в Донбассе

Владимир Огрызко, бывший глава украинского МИД, заявил о вине «коллективного Запада» в развязывании военного конфликта на территории Донбасса.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Константин Белимов
Не надо указывать народу как жить, а надо помогать народу жить и не будит войн! Фиксовая идея подброшенная западом о самостийной одноязычной украины среди многоязычия создало войну идей и желаний! Нечего на соседа пенять коль сам кривоглазый! Ваши тупые правители выходцы из запада создали эту вакханалию среди многоязычного народа страны, а выбирали это правительство Вы! Если хотите один народ украины то почему еврея поставили у власти, не понятно?

Картина дня

наверх