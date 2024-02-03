Инструктор показал как освободить связанные руки за 10 секунд без использования ножа

Связанные руки, скованные узлом вокруг фиксаторапредставляют собой надежный метод удержания человека, а переплетенные под столом провода порой выглядят настолько запутанными, что решение проблемы кажется возможным лишь с помощью острого ножа.
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