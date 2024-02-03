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Инструктор показал как освободить связанные руки за 10 секунд без использования ножа

Инструктор показал как освободить связанные руки за 10 секунд без использования ножа

Связанные руки, скованные узлом вокруг фиксаторапредставляют собой надежный метод удержания человека, а переплетенные под столом провода порой выглядят настолько запутанными, что решение проблемы кажется возможным лишь с помощью острого ножа.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Лихо )
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14 час.
Элеонора Коган
Да, круто!!!
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9 час.

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