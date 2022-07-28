США на Украине повторяют ошибки Афганистана — Global Times

Непрерывно накачивая Украину вооружением, власти США полагают, что повторяют афганский "успех". Только СМИ напоминает, что 20-летняя оккупация Вашингтоном Афганистана привела к выводу американских войск из страны и оставлению недавних союзников.
Непрерывно накачивая Украину вооружением, власти США полагают, что повторяют афганский "успех". Только СМИ напоминает, что 20-летняя оккупация Вашингтоном Афганистана привела к выводу американских войск из страны и оставлению недавних союзников.
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