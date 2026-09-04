Доля расходов на продукты в крупных торговых центрах России выросла до 24%

Расходы посетителей крупных торговых центров площадью более 50 тыс. кв. м в европейской части России на продукты питания и алкогольные напитки в январе-августе 2026 года достигли 24%.
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