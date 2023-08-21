Доберёмся до всех. Государство национализирует активы "первого" олигарха России

НН Надежда Никитина Этот "товарищ" давно панствует в России. Рассказывали люди, кто участвовал в обслуживании его свадьбы. Было давно (15? лет назад, точно не помню). Свадьба состоялась в Ницце, на даче Березовского. Была специально построена часовня для венчания. Нагнали самых дорогих артистов со всего мира за бешенные деньги Должна была приехать певица Мадонна, но повредила ногу при верховой езде. Приехала другая хрипатая знаменитость. Жена-хорватка настоящая наркоманка. Пришлось свадьбу на день отложить, т.к. она себя плохо чувствовала- перенюхала. На венчание был приглашен целый хор. Так, что он давно гуляет. Пора и честь знать.

Малик Гумеров "Вот и повылезали «капитаны»" - так они и не скрывались !!! Просто зомбированные умы их не видели , через их фантики .... !!! Только это не капитаны - а внедренные ЛОМЕХУЗЫ - инструмент врага - жирные паразиты солдаты для грабежа страны-народа !!!