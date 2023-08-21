Генеральная прокуратура России подала в суд на офшорного олигарха Андрея Мельниченко, который за последние полтора года нанес себе такой репутационный удар, что теперь попал в один список с такими персонажами, как Фридман, Авен, Минц, Лисин и др.
Доберёмся до всех. Государство национализирует активы "первого" олигарха России
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Этот "товарищ" давно панствует в России. Рассказывали люди, кто участвовал в обслуживании его свадьбы. Было давно (15? лет назад, точно не помню). Свадьба состоялась в Ницце, на даче Березовского. Была специально построена часовня для венчания. Нагнали самых дорогих артистов со всего мира за бешенные деньги Должна была приехать певица Мадонна, но повредила ногу при верховой езде. Приехала другая хрипатая знаменитость. Жена-хорватка настоящая наркоманка. Пришлось свадьбу на день отложить, т.к. она себя плохо чувствовала- перенюхала. На венчание был приглашен целый хор. Так, что он давно гуляет. Пора и честь знать.
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9 час.
Малик Гумеров
"Вот и повылезали «капитаны»" - так они и не скрывались !!! Просто зомбированные умы их не видели , через их фантики .... !!! Только это не капитаны - а внедренные ЛОМЕХУЗЫ - инструмент врага - жирные паразиты солдаты для грабежа страны-народа !!!
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
"У нас подобных типов еще пока предостаточно в стране...." - Их штук под 300 ! Через них происходит узаконенный грабеж страны-народа ! Как пример (с официального сайта) : Чистая прибыль(что идет в личный карман кучки физлиц акционеров) "Лукойл" иной год доходит до 1 трлн. рублей !!! Бюджет всей страны на 145 млн. населения и с учетом содержания страны - это 20 трлн. в год ! А тут один лукойл забирает 1 трлн. руб. в год ! А таких лукойлов под 300 шт.. Давить их нужно , санировать страну от этих ломехузов врага !!! Бюджет страны разом увеличится на 8 , на 10 и более раз !
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3 час.
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