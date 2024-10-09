Эксперт Негинский: В ЦАО Москвы самый дешевый квадратный метр стоит ₽337 тысяч

Основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский в интервью для «Ленты.ру» рассказал, что по итогам августа минимальная стоимость квадратного метра в новостройках Центрального административного округа (ЦАО) Москвы достигла 337 тысяч рублей.