Частный дом вспыхнул в Лахденпохье – тушили три пожарных расчета

Вечером в карельском городе боролись с пожаром повышенной сложности Вчера вечером, в 17:49, на пульт Единой службы спасения-01 Лахденпохьи поступило тревожное сообщение о том, что на улице Загородной горит частный жилой дом.
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