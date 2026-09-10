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Курск өлкәсендә шәхси йортка дошман БПЛА һөҗүме аркасында ир-ат һәлак булган

61 яшьлек ир-ат Курск өлкәсендәге шәхси йортка дошман дроны һөҗүме нәтиҗәсендә һәлак булган. Бу хакта төбәк губернаторы Александр Хинштейн хәбәр итте.

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