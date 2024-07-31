Полицейские в Тимирязевском торжественно вручили паспорта

Руководитель ОМВД России по Тимирязевскому району полковник полиции Владимир Есалов и начальник территориального подразделения по вопросам миграции майор полиции Татьяна Мортина в торжественной обстановке вручили 14-летним жителям района первые паспорта со словами напутствия и бережного отношения к первому и очень важному документу, удостоверяющему личность.