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Экономист Балынин: к концу года ключевая ставка снизится до 11-12,5%

Экономист Балынин: к концу года ключевая ставка снизится до 11-12,5%

К концу 2026 года ключевая ставка ЦБ может опуститься до 11–12,5%. На следующем заседании 23 октября регулятор, вероятнее всего, возобновит ее снижение, заявил «Газете.

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